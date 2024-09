Am Donauwörther hat am Mittwochabend ein 40-Jähriger in einen Mülleimer gepinkelt. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr im Wartebereich der Gleise.

Polizisten stellten bei dem Mann im Anschluss fest, dass er deutlich alkoholisiert war. Sie übergaben ihn in die Obhut eines Angehörigen. (AZ)