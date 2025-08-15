Mann schläft: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Bäumenheim aus

Ein 36-Jähriger wollte sich in Bäumenheim in der Nacht etwas zu essen machen – und hat dadurch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 3.15 Uhr am Freitag bemerkten aufmerksame Nachbarn in der Donauwörther Straße den ausgelösten Rauchmelder und verständigten sofort die Feuerwehr.

Der Mann reagierte aber weder auf Klingeln noch Klopfen. Wie die Rettungskräfte feststellten, schlief er nämlich in der verrauchten Wohnung. Er wurde laut Polizei dem Rettungsdienst übergeben, erlitt jedoch nur eine leichte Rauchgasintoxikation. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Asbach-Bäumenheim war vor Ort und lüftete die Wohnung im Anschluss an die Rettung des Mannes. Diesen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. (AZ)

