Mann stiehlt Traktor zweimal innerhalb von zwei Tagen

Zweimal innerhalb von zwei Tagen hat ein Mann einen Traktor im Monheimer Stadtteil Kreut gestohlen. Die Polizei konnte den Schlepper jeweils nach kurzer Zeit den Besitzern zurückgeben.

Erstmals verschwand die Zugmaschine in der Zeit von Donnerstag auf Freitag von der Reitanlage in Kreut (wir berichteten). Bereits am Freitag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, der Traktor stehe in einer Straße in Monheim. Dort machten die Beamten das ältere Fahrzeug, das nur auf dem Areal in Kreut genutzt wird und deshalb keine Zulassung hat, tatsächlich ausfindig. Als mutmaßlichen Dieb identifizierten die Gesetzeshüter einen Monheimer.

Kaum war der Traktor wieder bei seinen Besitzern, tauchte der 61-Jährige am Samstag erneut in dem Stadtteil auf und nahm das Gefährt wieder mit. Auch dieses Mal erfuhr die Polizei rasch, dass es in der Jurastadt abgestellt wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen den 61-Jährigen, der in der Vergangenheit vielfach strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wegen des Verdachts des Diebstahls. (wwi)