Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen südlich von Oberndorf ist ein Bewohner verunglückt und in eine hilflose Lage geraten. Durch einen glücklichen Zufall entdeckte am Sonntagmittag ein Spaziergänger den Mann. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften eilte zu der Unfallstelle.

