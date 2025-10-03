Autofahrer tankt und fährt ohne zu bezahlen weiter

Am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr ereignete sich ein dreister Tankvorgang an einer Tankstelle im Neurieder Weg in Donauwörth. Nach Angaben der Polizei tankte dort ein Mann sein Auto auf und fuhr danach in unbekannte Richtung weiter, ohne zu bezahlen. Es entstand ein Vermögensschaden von 19,99 Euro. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth (Tel. 0906 706670) zu melden. (AZ)

