Mann tankt in Neurieder Weg und fährt ohne zu bezahlen davon – Polizei bittet um Hinweise

Donauwörth

Autofahrer tankt und fährt ohne zu bezahlen weiter

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Täter machen, der im Neurieder Weg in Donauwörth zugange war?
    Nach dem Tanken machte sich ein Autofahrer in Donauwörth einfach aus dem Staub. Nun ermittelt die Polizei.
    Nach dem Tanken machte sich ein Autofahrer in Donauwörth einfach aus dem Staub. Nun ermittelt die Polizei. Foto: Philip Dulian/dpa, Symbolfoto

    Am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr ereignete sich ein dreister Tankvorgang an einer Tankstelle im Neurieder Weg in Donauwörth. Nach Angaben der Polizei tankte dort ein Mann sein Auto auf und fuhr danach in unbekannte Richtung weiter, ohne zu bezahlen. Es entstand ein Vermögensschaden von 19,99 Euro. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth (Tel. 0906 706670) zu melden. (AZ)

