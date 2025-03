Betrunkener widersetzt sich der Polizei: Beamter leicht verletzt

Betrunkener hat sich am Freitag in Donauwörth massiv der Polizei widersetzt. Der Mann handelte sich eine Strafanzeige ein.

Wie die Polizei mitteilt, hielt gegen 15 Uhr ein Tourist, 44, mit seinem Wohnmobil vor einem Lokal in der Dillinger Straße an, Dass das Fahrzeug wegen seiner Länge dort nicht ordnungsgemäß parken konnte, störte zwei Gäste der Gaststätte, die sich gerade vor dieser befanden. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch. In dessen Verlauf beleidigten der 55- und der 42-Jährige den Touristen. Dieser verständigte die Polizei. Die rückte mit zwei Streifenbesatzungen an.

Die Beamten wollten die Personalien der beiden Lokalgäste aufnehmen. Dem 42-Jährigen passte dies offenbar gar nicht. Er widersetzte sich derart, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Gesetzeshütern kam. Dabei wurde ein Polizist leicht am Arm verletzt. Zudem beleidigte der Mann die Beamten.

Um weitere Straftaten zu unterbinden, nahmen die Kräfte den 42-Jährigen kurzzeitig in Gewahrsam. Anschließend wurde er auf richterliche Anordnung wieder entlassen. Der Mann hatte einem Atemtest zufolge über zwei Promille Alkohol im Blut. (AZ)