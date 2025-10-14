Stromrechnung nicht bezahlt: Mann zapft Steckdose von Nachbar an

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Asbach-Bäumenheim hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. Als ihm der Versorger den Strom abstellte, griff der junge Mann zu illegalen Mitteln.

Nach Angaben der Polizei bezog der 19-Jährige unberechtigterweise den Strom über das Kellerabteil eines Mitbewohners. Das Abteil brach er dazu auf. So gelangte er an eine Steckdose. Der Sachschaden am Kellerabteil beträgt etwa 100 Euro. Wie hoch der Schaden durch den illegal bezogenen Strom ist, ist noch unklar. (AZ)