Mann zapft in Bäumenheim die Stromleitung eines Mitbewohners an

Bäumenheim

Stromrechnung nicht bezahlt: Mann zapft Steckdose von Nachbar an

In Bäumenheim wird in einem Mehrfamilienhaus einem 19-Jährigen der Strom abgestellt. Der Betroffene reagiert mit einer illegalen Aktion.
    Aus der Steckdose eines Mitbewohners hat ein junger Mann in Bäumenheim illegal Strom abgezapft.
    Aus der Steckdose eines Mitbewohners hat ein junger Mann in Bäumenheim illegal Strom abgezapft. Foto: Philip Dulian, dpa (Symbolbild)

    Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Asbach-Bäumenheim hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. Als ihm der Versorger den Strom abstellte, griff der junge Mann zu illegalen Mitteln.

    Nach Angaben der Polizei bezog der 19-Jährige unberechtigterweise den Strom über das Kellerabteil eines Mitbewohners. Das Abteil brach er dazu auf. So gelangte er an eine Steckdose. Der Sachschaden am Kellerabteil beträgt etwa 100 Euro. Wie hoch der Schaden durch den illegal bezogenen Strom ist, ist noch unklar. (AZ)

