CSU will einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl aufbieten

In Rain bekommt Amtsinhaber Karl Rehm (PWG) bei der Wahl im März 2026 einen Konkurrenten. Der Vorstand des CSU-Ortsverbands beschloss am Montagabend einstimmig, Manuel Paula als Kandidaten aufzustellen. Die offizielle Nominierung soll im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Oktober erfolgen.

In einer Pressemitteilung wird Paula mit folgenden Worten zitiert: „Ich liebe meine Heimat, ich schätze die Menschen. Hier in Rain und den Stadtteilen bin ich tief verwurzelt.“ Es sei ihm ein Herzenswunsch, sich mit seinen fachlichen Kompetenzen und sozialen Werten in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Für den Rückhalt seiner Familie sei er „zutiefst dankbar“, so der 31-Jährige, der im Stadtteil Gempfing wohnhaft ist. Paula ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist nach eigenen Angaben ehrenamtlich unter anderem in Feuerwehr, Schützen- und Sportverein sowie als CSU-Fraktionssprecher im Rainer Stadtrat aktiv.

Bürgermeister-Kandidat Manuel Paula nennt Schwerpunkt

Paula erklärt, er setze klare Schwerpunkte: Stadt- und Stadtteilentwicklung, Straßen- und Wegenetz, Jugend- und Seniorenarbeit, Feuerwehr, Bauhof und Wasserwerk, Kinderbetreuung sowie die Einführung von Bürgersprechstunden in angepassten Formaten. Weiter heißt es in der Meldung: „Ich werde offen für Ideen arbeiten, transparent handeln und mit Mut zur Entscheidung vorangehen.“ Und weiter: „Doch alleine geht nichts. Ganz gleich, ob Gewerbeflächen, Bauplätze, Vereinsförderung oder soziale Angebote. Wir müssen gemeinsam wachsen.“ Nur so gelinge es, Investitionen zu tätigen und zugleich Bestand auf Stand zu bringen.

Als Bürgermeister sei man primär dafür verantwortlich. Es wäre es ihm „eine ganz persönliche Freude, diese leitende Funktion als Teil des Rainer Kollegiums im Rathaus würdevoll und leidenschaftlich auszuführen“. Manuel Paula ist beruflich als Beamter im bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst - Haus der Geschichte, Verwaltungsstelle Augsburg, tätig. (AZ)