Die Marktgemeinde Kaisheim muss in den kommenden Jahren im Kernort einige marode Abwasserkanäle sanieren beziehungsweise erneuern. Dies betrifft Anwohner in der Stamser Straße, in der Ulrichstraße, im Hohen Garten und im Zunftweg. Für die Maßnahmen fallen Kosten in Millionenhöhe an.

