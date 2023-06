20-jährige Motorradfahrerin prallt bei Marxheim gegen Leitplanke

Junge Bikerin verursachte aus Unachtsamkeit einen Unfall. Dabei wird sie leicht verletzt.

Leichtverletzt wurde am frühen Samstagabend eine 20-jährige Motorradfahrerin aus Neuburg, die aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam und kurz vor der Lechbrücke Richtung Marxheim gegen eine Leitplanke prallte. Wie die Polizei Rain mitteilt, entstand an ihrem Kraftrad Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. (AZ)