Auto überschlägt sich bei Marxheim: Fahrer war betrunken

Verletzt wurde ein 43-Jähriger bei einem heftigen Unfall zwischen Marxheim und Altisheim. Auto kommt nach Überschlag in Wiese zum Stehen.

Am späten Samstagabend ist ein 43-Jähriger mit seinem Auto zwischen Marxheim und Altisheim verunglückt. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Staatsstraße aus Marxheim kommend in Richtung Altisheim unterwegs. An der Unfallstelle kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Auto und kam nach etwa 30 Metern in der Wiese zum Stehen. Der 43-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu, konnte sich jedoch noch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien.

Unfall bei Marxheim: 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Marxheim, Graisbach und Kaisheim im Einsatz

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Die freiwilligen Feuerwehren aus Marxheim, Graisbach und Kaisheim waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und unterstützten die Unfallaufnahme. (AZ)

