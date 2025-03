Der (Gegen-)Wind nimmt zu!

Auf großes Interesse stießen auch die beiden Folgeveranstaltungen der BI Marxheim. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit über 120 Besuchern in Maxheim lud die Bürgerinitiative zu zwei weiteren Informationsveranstaltungen. Rund 95 Besucher fanden sich im vollbesetzten Schützenheim Graisbach ein, um den Ausführungen der Organisatoren Gehör zu schenken. Und auch tags darauf ließ das Interesse nicht nach, denn auch hier konnte das Sportheim Gansheim bis auf den letzten Platz gefüllt werden. Mit über 100 Teilnehmern, auch aus den angrenzenden Gemeinden Daiting und Buchdorf, blicken die Organisatoren in Summe auf rund 320 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer bei den drei abgehaltenen Informationsabenden zurück. Zum Ende der Versammlung in Gansheim ergriff der 1. Bürgermeister der Gemeinde Daiting, Roland Wildfeuer, das Wort und informierte die Anwesenden über die aktuellen Schritte der Verwaltungsgemeinschaft Monheim mit ihren Gemeinden Daiting, Buchdorf, Tagmersheim, Rögling und der Stadt Monheim. Hier wurde Seitens der VG kürzlich ein Rechtsanwalt engagiert, um gegen die geplanten Vorranggebiete rechtlich vorzugehen. Auch sei positiv hervorzuheben, dass sich auf allen Versammlungen Vertreter des Gemeinderats, sowie der 2. und 3. Bürgermeister einfanden, den Ausführungen folgten und sich einen Eindruck über die Beweggründe der Bürgerinitiative verschafften, sowie deren Bedenken bezüglich des Regionalplans Gehör schenkten. Die Organisatoren freuen sich über das durchweg positive Feedback der Teilnehmer, die vielen Spenden, Unterstützungsbekundungen in Wort und Schrift, sowie auf künftige Dialoge sowohl mit der VG Monheim als auch unseren Gemeindevertretern und der hiesigen Bevölkerung! Ein großer Dank sei an den Schützenverein Graisbach, den FC Marxheim/Gansheim und an die Freiwillige Feuerwehr Marxheim gerichtet, welche die Räumlichkeiten zur Verfügung stellten und sich um die Bewirtung der Teilnehmer kümmerten.

