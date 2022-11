Marxheim

Elektroheizung in der Marxheimer Schule frisst fast 150.000 Kilowattstunden

Auch die Gemeinde Marxheim will Energie und damit Kosten sparen.

Plus In Marxheim soll die Straßenbeleuchtung die ganze Nacht anbleiben. Ein wahrer Energiefresser findet sich allerdings andernorts in der Gemeinde.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Im ungeheizten Sitzungssaal spürte man, dass die Gemeinde ernsthaft Energie sparen will. Die Straßenbeleuchtung bleibt aber die ganze Nacht an. Nur eine Stimme fand sich für einen Vorschlag, ab ein Uhr nachts für zwei Stunden komplett auszuschalten.

