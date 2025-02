Erste Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative Gegenwind Marxheim war ein voller Erfolg!

Mit Spannung erwartete das Organisationsteam der Veranstaltungsreihe, wie viele Bürgerinnen und Bürger das Angebot nutzen würden sich über den aktuellen Stand und die Pläne bezüglich der geplanten Vorrangflächen im Gemeindebereich Marxheim informieren zu lassen. Am Ende lässt sich resümieren, dass rund 125 Interessierte im Feuerwehrhaus in Marxheim anwesend waren. Sämtliche Tische waren bis auf den letzten Platz besetzt und es mussten immer wieder Stühle in den Saal gebracht werden, um Nachzügler mit Sitzplätzen zu versorgen. In zwei Powerpoint-Präsentationen informierten zwei Referenten der BI sowohl über den aktuellen Stand der Planungsverbände Augsburg und Ingolstadt, als auch über das Bestreben der Bürgerinitiative Gegenwind Marxheim, nicht einfach wortlos hinzunehmen, was die Planungsverbände über die Köpfe der ansässigen Bevölkerung entscheiden bzw. die negativen Folgen, die ein möglicher großer Windpark in der direkten Nachbarschaft der Gemeinde hätten. Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen & Teilnehmer und speziell an die Freiwillige Feuerwehr Marxheim, die sowohl die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, als auch die Bewirtung der Veranstaltungsteilnehmer übernommen hat. Die nächste Veranstaltung für die Ortsteile Graisbach und Lechsend samt umliegenden Orten, die nicht direkt dem Gemeindebereich angehören, findet am 25. Februar ab 19 Uhr im Schützenheim Graisbach statt. Gleich am Tag danach folgt der dritte Abend im Sportheim Gansheim für die Ortsteile Gansheim/Burgmannshofen und Übersfeld, Start hier ebenfalls um 19 Uhr. Die Organisatoren freuen sich auf jeden weiteren interessierten Teilnehmer aus dem Gemeindebereich oder angrenzender Gemeinden bei den kommenden Infoabenden!

