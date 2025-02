FC Marxheim/Gansheim verlängert mit Erfolgstrainer Christian Langhammer um ein weiteres Jahr

Auch im kommenden Jahr wird Coach Langhammer auf und neben dem Platz als Spielertrainer in Marxheim agieren. Schnell war man sich in den Gesprächen rund um Neujahr auf beiden Seiten klar, dass man die bisherige Erfolgsgeschichte gern um weitere Kapitel fortschreiben wolle. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Verein sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Strukturen, die sportlichen Ambitionen und die Atmosphäre im Team stimmen. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können. Es gibt eine klare Vision für die Zukunft, die ich weiterhin mitgestalten möchte!“ begründete Langhammer die Entscheidung. Am 07.02. startete Langhammer mit seinem Team in die Vorbereitung der Rückrunde der A-Klasse West III, in der es gilt sich für die kommenden Aufgaben der Rückrunde zu wappnen, um weiterhin eine gute Rolle in der Liga zu spielen und möglichst erfolgreich die Saison 24/25 abzuschließen. Aktuell rangiert das Langhammer-Team auf Platz 2, neun Punkte hinter Fatih Spor Bäumenheim aber vier Punkte vor dem Verfolgertrio Mödingen/Finningen, Zusamaltheim und Steinheim.

