Marxheim

vor 17 Min.

Die Feuerwehr Lechsend braucht ein neues Auto

Welches Fahrzeug steht künftig im Lechsender Gerätehaus? Der Gemeinderat will in einer weiteren Sitzung darüber beraten.

Plus Der Bedarf für die Feuerwehr in Lechsend steht fest, aber es fehlt am Geld. Wie der Gemeinderat in Marxheim die Sache sieht.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Noch zu keinem Ergebnis kam der Gemeinderat zum Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Lechsend auf Anschaffung eines neuen Fahrzeuges. Die Wehr arbeitet derzeit mit einem Anhänger Baujahr 1956, der laut schriftlichem Antrag weder für das Üben noch den Einsatz mehr geeignet ist. Das notwendige Gerät könne man nicht mehr komplett unterbringen, dazu fehle Beleuchtung und bis ein Traktor am Gerätehaus eintrifft, entstehe erheblicher Zeitverlust.

Man wünsche sich, so die beiden in der Sitzung anwesenden Kommandanten, ein Tragkraftspritzenfahrzeug wie die Ortsteilwehr Burgmannshofen. Vor allem wolle man Mannschaftsraum und Gerätebereich getrennt haben (anders als in Gansheim und Graisbach).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen