Frau bei Zusammenstoß zwischen Gansheim und Rennertshofen leicht verletzt

Zwischen Gansheim und Rennertshofen gab es einen Unfall. Eine ortsunkundige Frau aus Baden-Württemberg hatte die Vorfahrt missachtet.

Eine ortsunkundige Autofahrerin aus Baden-Württemberg verursachte am Dienstag gegen 16.50 Uhr einen Unfall bei Marxheim. Wie die Polizei mitteilt, war die 67-Jährige auf der Kreisstraße von Gansheim in Richtung Rennertshofen unterwegs. An einer Umleitungsstrecke übersah sie beim Abbiegen den Wagen einer bevorrechtigten 49 Jahre alten Frau aus dem Südries. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, die Geschädigte wurde leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. (AZ)