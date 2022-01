Weil ein Autofahrer einer Katze auswich, kam es in Gansheim zum Unfall

Einem 24-Jährigen ist in Gansheim eine Katze vors Auto gelaufen. Das führte zum Unfall und er prallte in den Wagen eines Senioren.

Er wollte einer Katze ausweichen, die über die Fahrbahn lief - dabei hat ein 24-jähriger Autofahrer am Montagvormittag in Gansheim einen Verkehrsunfall verursacht. Geschädigter war ein 61-jähriger Fahrer, der in der Regilostraße verkehrsbedingt hinter einem parkenden Auto warten musste. Der 24-Jährige kam ihm zu diesem Zeitpunkt entgegen.

Als der entgegenkommende Autofahrer etwa auf Höhe des Senioren war, überquerte eine Katze von rechts nach links die Straße. Der 24-Jährige war erschrocken und wollte der Katze nach links ausweichen. Dabei prallte er in den Wagen des 61-Jährigen. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der Schaden beim Unfallverursacher beträgt circa 5000 Euro, beim geschädigten Fahrer rund 250 Euro. (AZ)