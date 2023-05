Geldbeutel aus Gaststätte in Marxheim gestohlen

Ein Unbekannter hat am Freitag in Marxheim eine Gaststätte betreten und einen Geldbeutel geklaut. Der Vorfall wurde von einer Überwachungskamera gefilmt.

Am Freitagnachtmittag hat ein unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einer Gaststätte in Marxheim geklaut. In einem unbeobachteten Moment gelang es ihm, den kurz abgelegten Geldbeutel der Bedienung samt Inhalt zu entwenden. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem der Täter die Gaststätte bereits verlassen hatte. Durch den Geschäftsführer wurde der Beuteschaden mit knapp 200 Euro beziffert. Eine Auswertung der vorhandenen Videoaufnahmen der Tathandlung durch die Polizei Rain steht noch aus. (AZ)