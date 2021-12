Gemeinderat stellt Vereinen Förderung in Aussicht

Insgesamt rund 10.000 Euro hat der Gemeinderat Marxheim fünf Vereinen für deren Anträge in Aussicht gestellt. Es handelt sich um die Jahreszuwendungen 2021 für angemeldete größere Anschaffungen, jedoch ohne Neubaumaßnahmen. Der Zuschusssatz für die als notwendig anerkannten Maßnahmen wurde wie bisher auf 50 Prozent festgesetzt. Eine detaillierte Förder-Richtlinie bereitet eine Arbeitsgruppe im Auftrag des Gemeinderates für künftige Anträge vor.

Die Straße in das Gewerbegebiet Am Grundfeld wurde vom Gemeinderat nach erfolgtem Ausbau förmlich gewidmet und amtlich benannt. Da für den gut zweieinhalb Hektar großen Bereich nur eine Straße vorgesehen ist, wird diese einvernehmlich mit "Am Grundfeld" bezeichnet. Ein Betrieb hat sich hier angesiedelt, unter anderem sind auch Erweiterungen der Stiftung durch den Bebauungsplan möglich. (AZ)