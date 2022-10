In Marxheim wird eine Katze angeschossen – Polizei sucht Zeugen

Eine Katze ist in Marxheim mit einem Luftgewehr angeschossen worden. Die Polizeiinspektion Rain sucht nun Zeugen. Es ist nicht der erste Vorfall in der Region.

In Marxheim (Landkreis Donau-Ries) wurde im Laufe des Sonntags eine Katze mit einem Luftgewehr angegriffen. Das Tier wurde nur leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Rain am Dienstag mitteilte. Der oder die Täter sind nicht bekannt. Das Projektil steckte nach dem Angriff noch in der Katze, welches die Besitzerin selbst entfernte. Sie erstattete eine Anzeige gegen unbekannt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Tat. Hinweise können unter folgender Telefonnummer gemeldet werden: 09090/70070.

Katze in Marxheim angeschossen – Polizei sucht nach Zeugen

Bereits im September habe es in Rain einen ähnlichen Angriff auf eine Katze gegeben. Trotz eines Zeugenaufrufs erhielt die Polizeiinspektion keine Hinweise. Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist jedoch unklar. (mit dpa)

