Marxheim-Schweinspoint

06:05 Uhr

Wohnen im Kleinformat: In Schweinspoint steht jetzt ein Tiny House

Plus Im Schweinspoint gibt es seit kurzer Zeit eine sehenswerte Immobilie: ein Tiny House. Besitzer ist Felix Mescher, der für seine neuartige Wohnform viel Ausdauer brauchte.

Von Barbara Wild

Nach der ersten Nacht im neuen Haus hat Felix Mescher viele neugierige Zaungäste. Ein Tiny House hat es in Schweinspoint noch nie gegeben. Die Nachbarn sind neugierig, wie das über Nacht angelieferte Eigenheim denn nun aussieht, was drin steckt und vor allem: wie viel es kostet. In einem Dorf wie Schweinspoint und wohl auch sonst in der Region ist ein Tiny House - also ein Fertighaus im Kleinformat - eine absolute Seltenheit. Schnell gebaut und direkt einzugsbereit - das ist das Charakteristikum dieses Haustyps. Doch für Felix Mescher war es ein langer und mühsamer Weg, diese alternative Form des Wohnens zu realisieren.

