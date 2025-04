Der 1. Vorsitzende Patrick Haschner begrüßte alle Anwesenden zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Marxheim und zeigte einige Aktivitäten des Jahres 2024 auf. Darunter die Maifeier, der Vereinsausflug und das Weinfest. 1. Kommandant Philipp Greipel blickte auf ein einsatzreiches Jahr zurück. Die Feuerwehr wurde zu insgesamt 29 Einsätzen gerufen. Auch auf das Hochwasser wurde nochmals zurückgeschaut, welches für reichlich Einsatzstunden sorgte. Großen Dank sprach er der aktiven Mannschaft für die zahlreichen Teilnahmen an den Übungen aus und die große Unterstützung bei Einsätzen. Kinder- und Jugendwart Andreas Baur stellte die Kinderfeuerwehr mit 20 Kindern und die Jugendfeuerwehr mit 16 Jugendlichen vor. Verschiedene Aktivitäten standen auch hier auf dem Programm wie z.B. der 72 Stunden- Aktion des Kreis-Jugendring, hier wurde ein Spielhäuschen des Kindergartens komplett saniert, der Wissenstest, einer Übung der Wasserwacht, dem Zeltlager und die Müllsammlung des AWV. Eine Abordnung durfte der Einladung von Ulrich Lange folgen und den Bundestag in Berlin besichtigen. Allen Einsatzkräften beim Hochwasser, sowie vier zivilen Helfern konnte durch Bürgermeister Schiegg, Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer und Kreisbrandmeister Jürgen Haschner die Fluthelfer-Ehrennadel überreicht werden. Familie Heckel stellte während des Hochwassereinsatzes einen Raum zur Verfügung und halfen mit wo sie konnten. Hierfür erhielten auch sie die Fluthelfer– Ehrennadel. Andreas Baur konnte für 40 Jahre aktiven Dienst mit dem golden Verdienstkreuz ausgezeichnet werden. Für seine langjährige Tätigkeit wurde ihm große Anerkennung ausgesprochen, da es heute nicht selbstverständlich ist ehrenamtlich so viele Jahre für den Verein da zu sein. Ebenso wurden passive Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für 40 Jahre Mitgliedschaft Andreas Baur, Jürgen Stark, Johann Heckel, Robert Stecher. 50 Jahre Mitgliedschaft Franz Burzler, Roland Reichardt, Herbert Müller, für 60 Jahre Albert Nagl und für 70 Jahre Franz Rossmann Franz und Johann Beilein senior.

