Josefswallfahrt nach Lechsend

Jedes Jahr um den Josefstag machen sich die Josefswegfreunde mit der Katholischen Landvolkgemeinschaft Rain auf zu einer Wallfahrt. Am vergangenen Sonntag trafen sich die Pilger am Rathaus in Marxheim und machten sich gemeinsam auf den Weg nach Lechsend. Die betenden Pilger machten unterwegs noch an zwei kleinen Wegkapellen Halt, bevor sie von weiteren Gläubigen an der Josefskapelle in Lechsend empfangen wurden. Gemeindereferent M. Höchenberger feierte mit den Pilgern eine Andacht unter dem Motto "Pilger der Hoffnung" in der kleinen Kapelle in Lechsend. Im Anschluss konnten sich alle bei Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus Lechsend stärken.

