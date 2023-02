Mann an Donau bei Schwarzfischen erwischt

Bereits zum zweiten Mal fischt ein 52-Jähriger in Marxheim mit falscher Erlaubnis. Nun stellt die Polizei seine Ausrüstung sicher.

Die Polizei hat am Sonntagmittag einen Schwarzfischer in Marxheim erwischt. Wie die Polizei berichtet, trafen die Beamten den Mann aus dem Neuburger Bereich unterhalb der Donaubrücke an. Bereits im November war der 52-Jährige mit einer falschen Jahreskarte zum Angeln aufgefallen und gemeldet worden. Diese hatte er sich beim Angelverein Marxheim mithilfe eines gefälschten Fischereischeins ausstellen lassen. Die Polizei stellte nun das Dokument sowie die Angelausrüstung sicher und zeigte den Mann wegen Fischwilderei und Urkundenfälschung an. (AZ)

