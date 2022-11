23 Minuten bis zur Entscheidung: Marxheim hat beim Strompreis Glück

Plus Marxheim wird für 2023 von den Lechwerken mit Strom beliefert. Der Preis ist annehmbar. Strompreisdeckel hilft allen Kommunen im Landkreis.

Bei der kommunalen Bündelausschreibung für Strom hatte Marxheim kein Glück: Die Gemeinde erhielt kein Angebot. Über die Bündelausschreibung beziehen die Kommunen die Kilowattstunde 2022 für 6 bis 7 Cent zuzüglich Netzentgelt und gesetzliche Abgaben (wie Strom- und Mehrwertsteuer). Bei den Losen, für das es ein Angebot gab, wird 2023 mit rund 66 Cent das Zehnfache fällig. Jetzt aber hat sich für Marxheim ein deutlich besseres Angebot aufgetan und die Nachricht des Strompreisdeckels hilft ebenfalls.