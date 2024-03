Marxheim haushaltet solide – doch es stehen auch große Investitionen an

Plus Die Gemeinde Marxheim kommt 2024 ohne Neuverschuldung aus. Ein teures Projekt musste ins nächste Jahr verschoben werden, ein anderes steht nun an.

Einstimmig hat der Gemeinderat nach kurzer Diskussion den Haushalt 2024 beschlossen. Kopfzerbrechen gab es angesichts der Zahlen weder bei Bürgermeister Alois Schiegg noch im Gremium, denn die Gemeinde kommt ohne Neuverschuldung aus. Es gibt jedoch auch einige Projekte, die große Investitionen notwendig machen.

Insbesondere durch einen Überschuss des Vorjahres von 1,1 Millionen Euro und 819.560 Euro Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt kann Marxheim einen Vermögenshaushalt von 3,52 Millionen Euro schnüren. Bürgermeister Schiegg machte jedoch bei der Vorlage des Finanzplanes für 2025 bis 2027 deutlich, dass sich die Situation stark verändern wird. Die Investitionen in Kanal- und Wassernetz, Kläranlage, Kindertagesstätte und ehemaligem Schulhaus Graisbach werden höhere Darlehensaufnahmen erfordern. Insgesamt beträgt das Haushaltsvolumen – nahezu wie im Vorjahr – 8,72 Millionen Euro, davon 5,20 Millionen im Verwaltungsteil.