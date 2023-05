Marxheimer Musikanten zeigen musikalisches "Willkommen" an den Frühling

Die „Marxheimer Musikanten“ begeisterten mit einem abwechslungsreichen Programm ihres Frühjahrskonzerts. Die Bandbreite der Kompositionen ließ keine Wünsche offen.

Auch dieses Jahr veranstalteten die „Marxheimer Musikanten“ in der Diepoldhalle der Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint ihr traditionelles Frühjahrskonzert. Mit anspruchsvollen und abwechslungsreichen Programmen bewiesen sowohl die Jugend- als auch die Stammkapelle, wie vielseitig sie aufgestellt sind.

Die Jugendkapelle eröffnete das Konzert unter der Leitung ihres Dirigenten Erwin Kitzinger. Rhythmen, die dem Nachwuchs sichtlich Spaß machten, brachten großen Applaus. Titel wie „Windrosen-Polka“, „Amsel-Polka“ und „One Moment in Time“ begeisterten das Publikum und mit „Summernight Rock“ wurde die geforderte Zugabe dargebracht.

Unter den 18-köpfigen Jungmusikern fanden einige Ehrungen für mit Bravour bestandene Leistungsprüfungen in Bronze (Elias Wendl, Anna Glas, Karolina Stuber), Silber (Lena Wenninger) und Gold (Michael Kitzinger, Luisa Maile, Matthias Kitzinger, Patrick Hummel, Josef Kitzinger) statt. Mehrfach hatte es die Glanzleistung Note 1 gegeben. Diese übernahm der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Bezirk 16 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Christian Kanth. Auch Musikern der Stammkapelle sprach er für zehnjährige aktive Mitgliedschaft (Maximilian Rödl, Josef Kitzinger), 15-jährige aktive Mitgliedschaft (Barbara Karmann, Julian Maile) und 20-jährige aktive Mitgliedschaft (Patrick Haschner) im Musikverein seine Anerkennung aus.

Der gewitzte Moderator Jürgen Lechner führte mit viel Humor durchs Programm und fesselte das Publikum durch seine tiefgreifenden Informationen zum traditionell und modern gewirkten Programm der Stammkapelle.

Besonders wohl fühlen sich die Marxheimer Musikanten in der modernen und böhmischen Blasmusik

Diese eröffnete ihren Programmteil, ebenfalls unter der Leitung von Erwin Kitzinger mit dem schwungvollen Marsch „Start frei“. Danach entführte sie nach Wien in die traumhafte Welt der Kaiserin Sissi mit dem Arrangement „Elisabeth - the musical“. Ein besonderer Höhepunkt war wieder einmal das von Jürgen Lechner gefühlvoll vorgetragene Solostück auf der Panflöte „May it be“, ein bekannter Filmmusiktitel aus der „Herr der Ringe“-Trilogie. Gänsehautmoment und großer Beifall!

Mit den Stücken „S.O.S.“ von ABBA, sowie dem Flippers-Hit „Wir sagen Dankeschön“ - ein Sommer- und Faschingshit - sprachen die Musiker Jung und Alt an. Nach der Pause wurden die Zuhörer mit „The Book of Love“ sanft ins Konzert zurückgeholt.

Im letzten Programmteil dominierte das eigentliche Genre der Marxheimer Musikanten: moderne und böhmische Blasmusik. Darunter trugen sie die Polka „Modra Krev“ von Zdeněk Gurský, „Euphoria“ und „Ehrenwert“ von Martin Scharnagl sowie „Eine letzte Runde“, bekannt durch die Kaisermusikanten, vor. Die weichen Klänge der gekonnt vorgetragenen Polkas sorgten in der voll besetzten Diepoldhalle in Schweinspoint beim Publikum für tosenden Applaus. Selbstverständlich hatten die Musiker für diesen Fall noch zwei Zugaben parat.

Schon bei der Anmoderation von „Böhmischer Traum“ erfreuten sich die Konzertbesucher spürbar und auch beim letzten Stück „Guten Abend Gute Nacht“ bewies das Publikum seine Textsicherheit, da es zur Freude der Musikanten die musikalische Darbietung gesanglich unterstützte. So fand das kurzweilige Konzert einen gelungenen Ausklang. (AZ)