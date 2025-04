Marxheim denkt an Normenkontrollverfahren gegen den Regionalen Planungsverband

Das geplante 1328 Hektar große Vorranggebiet für Windkraft auf den Jurahöhen und die Umzingelung mit weiteren „Windrad-Gebieten“ brennt den Bürgern auf den Nägeln. Über 50 Zuhörer, viele davon in den Warnwesten der Bürgerinitiative „Gegenwind Marxheim-Schweinspoint“, unterstrichen dies in der jüngsten Gemeinderats-Sitzung. Und das, obwohl die Marschrichtung der Gemeinde durch die Einschaltung einer Anwaltskanzlei schon vorgegeben war. Rechtsanwalt Dr. Robert Praßler spricht unter anderem von „Abwägungsdisproportionalität“ des Entwurfes – sprich: der Regionale Planungsverband habe oberflächlich völlig einseitig eine übergroße Fläche für Windräder im Bereich von Marxheim und den Nachbarkommunen vorgesehen.

Bürgermeister Alois Schiegg trug die 24 Seiten, die namens der Gemeinde an den Planungsverband eingereicht werden, detailliert vor. Einstimmig hat der Gemeinderat die Stellungnahme angenommen. Ergänzend wird Rechtsanwalt Praßler beauftragt, aufgrund der großen Flächenbelastung generell einen Abstand von 2000 Metern zur Wohnbebauung zu fordern. Die Gemeinde macht abschließend deutlich, dass sie bei Nichtberücksichtigung ihrer Vorstellungen ein Normenkontrollverfahren gegen den Regionalplan anstrengen wird.

Der Rechtsanwalt der Gemeinde Marxheim vermisst beim Planungsverband eine Bewertung sowie Sorgfalt

Eingangs der Sitzung informierte Bürgermeister Schiegg über ein Schreiben von Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler an den Planungsverband. Er sei vielfach angesprochen worden, so Fackler, und schreibt unter anderem: „Die Aktivitäten dieser Bürgerinitiative sind ein gutes Beispiel, wie wichtig die Akzeptanz der Windkraft vor Ort ist. Ich bin davon überzeugt, dass die Energiewende nur im Einklang mit Natur und Bürgern gelingen kann. Deswegen müssen die Stellungnahmen der Kommunen und der betroffenen Bürger in der Abwägung und bei der anschließenden Festsetzung der Vorranggebiete eine zentrale Rolle spielen.“

Naturschutzrechtliche und bürgerrelevante Belange sind beim Thema Windkraft zu berücksichtigen, so fordert die Gemeinde Marxheim vom Planungsverband . Foto: Adalbert Riehl

Mit dem Stichwort „Abwägung“ setzt der gemeindliche Anwalt wiederholt an. Er zweifelt – namens der Gemeinde – die Planrechtfertigung für das Ausmaß des Vorranggebietes an. Das von Grundgesetz und Verfassung garantierte Selbstverwaltungsrecht sei verletzt, mit der Ausweisung von über zehn Prozent des Gemeindegebietes sei ferner in die gesetzlich verankerte Planungshoheit der Gemeinde massiv eingegriffen. Die Stellungnahme nennt eine Reihe von Oberflächlichkeiten bei der Gebietssuche: auf Planungen der Kommune sei schlichtweg nicht eingegangen worden, der Artenschutz sei nicht konkret bewertet, ebenso nicht die Beeinträchtigung der Lebensqualität (bei der Gebietsgröße wäre eine deutlich zweistellige Zahl an Windrädern möglich, so die BI). Der Anwalt vermisst eine Bewertung der als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesenen Fläche und die Sorgfalt bei der Erfassung möglicher Gebiete.

Enttäuschung in Marxheim über „einseitige Ausweisung“

Enttäuscht zeigt man sich in Marxheim generell, dass der 2023 im Hinblick auf das Ausmaß des Gebietes geforderte größere Abstand zur Wohnbebauung keinerlei Resonanz gefunden hat. Gewichtiger Punkt bei der Stellungnahme ist die „völlig einseitige Ausweisung“ innerhalb der Region und innerhalb des Landkreises. Statt des gesetzlichen Ziels (1,8 Prozent bis 2032) werde in Marxheim durch Fehlgewichtung ein Vielfaches vorgesehen und generell die Landkreise Donau-Ries und Augsburg übermäßig belastet. Tatsächlich sind in Aichach-Friedberg nur 169 ha oder 0,2 Prozent der Fläche vorgesehen. Innerhalb des Landkreises wurden anderen Kommunen gewünschte Gebiete gestrichen. Weiter rügt die Gemeinde den „Verstoß gegen das gesetzliche Gebot der interregionalen Abstimmung“, weil der Planungsverband Ingolstadt weitere Vorranggebiete nahe Gansheim und Burgmannshofen eingezeichnet hat.

Zuhörer in der Gemeinderatssitzung hatten sich mit den gelben Warnwesten der BI eingekleidet. Foto: Adalbert Riehl

Der Widerstand in Marxheim hat ein starkes Rückgrat

Das Resümee seiner juristischen Ausarbeitungen beginnt der Anwalt mit der Feststellung: „Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie mit Augenmaß, unter Berücksichtigung aller relevanten Interessen und vor allem ordnungsgemäß und rechtskonform umgesetzt wird“. Kritik bringt er unter anderem zur „allenfalls überschlägigen Erfassung des Abwägungsmaterials“ bezüglich Arten-, Natur- und Bevölkerungsschutz“ an.

Die Stellungnahme des gemeindlichen Anwaltes decke sich weitestgehend mit der Eingabe der Bürgerinitiative, die Rechtsanwalt Armin Brauns (Obermühlhausen) eingeschaltet hat, so Zweiter Bürgermeister Thomas Stuber. Der Widerstand in Marxheim hat ein starkes Rückgrat: neben Gemeinde und BI soll bis 7. April eine dreistellige Zahl an Einzeleinwendungen dem Regionalen Planungsverband übergeben sein.

Außerhalb des „offiziellen“ Verfahrens sucht man nun eine Lösung. Ein Gespräch mit Regionsbeauftragten Michael Carle, Landrat Stefan Rößle (er ist derzeit Vorsitzender des Planungsverbandes) und den drei Bürgermeistern sollte am gestrigen Donnerstag ein erster Schritt sein.