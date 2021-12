Auto überschlägt sich vor Ortseinfahrt bei Schweinspoint

Ein 20-Jähriger geriet am Freitag mit seinem Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der junge Mann verletzte sich leicht, am Wagen entstand ein Totalschaden.

Nach einer Unachtsamkeit eines jungen Autofahrers ist es am Freitag zu einem Unfall kurz vor Schweinspoint gekommen. Ein 20-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Auto von Marxheim in Fahrtrichtung Schweinspoint. Das teilt die Polizei Donauwörth mit. Kurz vor der Ortseinfahrt Schweinspoint kam er nach einer Unachtsamkeit auf das rechte Bankett und geriet ins Schleudern. Danach touchierte der Fahrer mit seinem Wagen einen Baum und überschlug sich im angrenzenden Graben. Der junge Mann verletzte sich glücklicherweise nur leicht und begab sich laut den Beamten selbständig in die Donau-Ries- Klinik. Am Auto entstand Totalschaden von etwa 1000 Euro. (dz)