Projekt für besseren Nahverkehr: Marxheim stellt Mitfahrbänke auf

Jetzt also doch: In Marxheim werden Mitfahrbänke aufgestellt. Wie das Konzept jetzt genau aussieht und wem die Mitfahrgelegenheit besonders nützen könnte.

Marxheim will es versuchen: Fünf Mitfahrbänke werden demnächst auf dem Gemeindegebiet aufgestellt. Sie sollen für jedermann eine Möglichkeit sein, nach Rain oder Donauwörth zu gelangen. Gründlich diskutierte der Gemeinderat das Für und Wider von Mitfahrbänken - am Ende entschied man sich mit zehn zu vier Stimmen dafür.

Umgesetzt wird das kostengünstige Projekt mit vorläufig fünf Mitfahrbänken wohl in einer losen Kooperation zwischen der Stiftung St. Johannes und der Gemeinde. Nun erhoffen sich beide Seiten, dass der Stadtrat Rain als Dritter im Bunde ebenfalls mit macht.

Mitfahrbänke in Marxheim: Wo soll es funktionieren

Julia Kourdy-Ruf, Mitarbeiterin der Stiftung St. Johannes, informierte den Gemeinderat über den Wunsch der Initiatoren und der Stiftung und sie erklärte, wie das ablaufen könnte. Die spontane Mitnahme Wartender könne einmalig sein, aber auch Verbindungen aufbauen, komme dem geänderten Mobilitätsverhalten entgegen und sei ökologisch sinnvoll. Die Mitfahrbank, so Kourdy-Ruf, würde von der Stiftung auch intern genutzt. Deshalb wolle man die Idee nicht aufgeben.

Bei den notwendigen Fahrten wie zu Ärzten würden andere Bewohner, die keinen Anspruch auf Beförderung haben, oder Personen von außerhalb der Stiftung mitgenommen. Autofahrer seien natürlich frei, ob sie anhalten, und die Wartenden entscheiden individuell, ob sie das Angebot annehmen. Sie sei natürlich nicht verpflichtet, den Fahrgast auch auf dem Rückweg mitzunehmen. Sehr begrüßt wurde die Idee, im Fall der Realisierung Aufkleber auszugeben, in denen einheimische Autofahrer signalisieren, dass sie anhalten.

Polizei Rain hat nach wie vor Bedenken wegen der Mitfahrerbänke

Breiten Raum nahm die Diskussion um eine Altersuntergrenze ein: Hier werden aus Sicherheitsgründen wohl ein Mindestalter von 18 Jahren kommuniziert. Mehrere Gemeinderäte bezweifelten, ob das Angebot notwendig ist oder genutzt werde - zumal im ländlichen Raum nach dem 18. Geburtstag üblicherweise Führerschein und Fahrzeug zur Verfügung stehen.

Bedenken wurden - auch in einem Schreiben der Polizeiinspektion Rain - laut, ob die Mitfahrbank in Schweinspoint sinnvoll und vertretbar sei. Einmal wurden Gefahren für Bewohner gesehen, zum anderen ein erheblich größerer Radius bei der Suche nach ausgebüxte Personen aus der Stiftung - was in der Vergangenheit immer mal wieder notwendig gewesen wäre. Julia Kourdy-Ruf erläuterte, dass die allermeisten Bewohner volle Bewegungsfreiheit genössen. Im Fall einer gerichtlichen Unterbringung dürften die entsprechenden Personen das Gelände ohnehin nur in Begleitung eines Mitarbeiters verlassen.

In Donauwörth steht die Mitfahrerbank in der Zirgesheimer Straße

Marxheims Bürgermeister Alois Schiegg plädierte dafür, die Mitfahrbänke gegebenenfalls im verkehrssicheren öffentlichen Raum, abgesetzt von Bushaltestellen, aufzustellen. Mit im Beschluss verankert wurde deshalb, dass die Bank in Schweinspoint im Bereich der Stiftung aufzustellen ist. Weitere Mitfahrbänke soll es in Marxheim, Lechsend und Graisbach geben - ausgerichtet besonders für das Mitfahren nach Rain und Donauwörth. In der Kreisstadt - diese zeigte sich an einer Beteiligung nicht interessiert - soll die Bank bei der Stiftung in der Zirgesheimer Straße 15 aufgestellt werden.