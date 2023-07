Sommernachtsklänge bezaubern im Schlosshof von Sankt Johannes

Das Sommernachtskonzert im Schlosshof der Stiftung Sankt Johannes in Marxheim-Schweinspoint entführt die Besucher in die Vergangenheit.

Das alljährliche Sommernachtskonzert im Schlosshof der Stiftung Sankt Johannes in Marxheim-Schweinspoint hat am vergangenen Freitag, 14. Juli, stattgefunden. In diesem Jahr wurde das Konzert erstmals als Benefizveranstaltung organisiert.

Das Sommernachtskonzert erwies sich als großer Erfolg und begeisterte die Besucherinnen und Besucher nicht nur mit beeindruckenden Klängen und einer mitreißenden Atmosphäre, sondern unterstützte auch ein wichtiges Anliegen: Der Erlös des Abends wird verwendet, um den Kauf des neuen Therapie-Pferds "One-Day" mitzufinanzieren, das eine wesentliche Rolle in der tiergestützten Therapie der Stiftung Sankt Johannes spielen wird, wie aus einer Pressemitteilung der Stiftung hervorgeht.

Salon- und Jazzorchester Cassablanka spielt auf Sommernachtskonzert

Der Abend bei lauen Sommertemperaturen wurde von dem herausragenden Konzert des Salon- und Jazzorchesters Cassablanka getragen, das mit großer Virtuosität und ohne Gage auftrat. Die Musik entführte die mehr als 170 Gäste auf eine Reise in vergangene Zeiten, von den pulsierenden Zwanzigern bis hin zu den nostalgischen fünfziger Jahren.

Das Konzert war nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein Abend des Miteinanders. Ein bedeutsamer Moment war die Spende des Fördervereins Sankt Johannes in Höhe von 12.000 Euro. Die symbolische Übergabe der Spende vor Konzertbeginn durch den Vorsitzenden Alois Widmann verdeutlichte die Verbundenheit und das Engagement für die Belange von Menschen mit Behinderung.

"Wir möchten uns von ganzem Herzen bei den Besuchern, dem Salon- und Jazzorchester Cassablanka und dem Förderverein Sankt Johannes für ihre großartige Unterstützung bedanken. Ihr Engagement und Ihre Arbeit ermöglichen es uns, die tiergestützte Therapie weiter auszubauen und Menschen mit Behinderung bestmöglich zu fördern und ihre Lebensqualität zu steigern", so Robert Freiberger, Geschäftsführer der Stiftung Sankt Johannes. (AZ)