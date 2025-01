Sternsinger bringen den Segen

29 Ministraten der Pfarrei Marxheim/Neuhausen/Schweinspoint haben sich in den ersten Tagen des neuen Jahres als Sternsinger auf den Weg gemacht und den Segen in die Häuser gebracht. Eifrig waren die Kinder und Jugendlichen unterwegs, haben ihren Sternsingerspruch aufgesagt und den Segen an die Türen der Gemeinde geschrieben. Für die Stärkung der Kinderrechte weltweit wurden in diesem Jahr Spenden gesammelt. Stolze 2016,18 € kamen in diesem Jahr zusammen. Hiermit geht ein großer Dank an die fleißigen Ministranten und natürlich auch an die vielen Spender.

