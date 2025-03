Taizégebet der PG Marxheim - Daiting

Die Pfarreiengemeinschaft Marxheim - Daiting lud zum Taizégebet in die Pfarrkirche in Marxheim ein. Die Kirchenband Daiting und der Chor Cantiamo aus Lechsend übernahmen die musikalische Gestaltung des Abends. Zahlreiche Gläubige fanden sich in der stimmungsvoll vorbereiteten Kirche ein und ließen sich auf diese besondere Art des Gebets ein. Sich wiederholende Liedverse, Texte aus der heiligen Schrift und Innehalten in Stille ergaben eine wunderbare Atmosphäre um auch seine eigenen Bitten und Dank vor Gott zu bringen.

