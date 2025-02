Heftiger Gegenwind in Marxheim zu Windrad-Standorten

Mit durchschnittlich 6,1 Metern in der Sekunde weht der Wind in 160 Meter Höhe über die Jura-Ausläufer nördlich des Marxheimer Ortsteiles Burgmannshofen. So sagt es der Regionalplan-Entwurf 10 (Ingolstadt) zum „VRG WK 17“. Dieses geplante Vorranggebiet für Windkraft liegt auf dem Gebiet des Marktes Rennertshofen unmittelbar an der Landkreisgrenze zu Marxheim, und zwar beiderseits der Staatsstraße zwischen Ammerfeld und Blossenau. Die Begeisterung für diese Ausweisung hält sich ebenso in Grenzen wie die Stimmung bezüglich der drei „VRW“, die der Entwurf des Regionalplans 9 (Augsburg) vorsieht. Genauer gesagt: Für die Vorranggebiete auf Marxheimer Gemeindegebiet ist heftiger Gegenwind aufgekommen.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marxheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gegenwind Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis