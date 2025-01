Wie ein Marxheimer den Weg in die große Filmwelt fand

Ein Pool, ein Charity-Event, ein Dilemma – was zunächst wie eine sommerliche Komödie anmutet, entpuppt sich unter der Regie von Jonas Baumann als scharfzüngiges Kammerspiel, das den schmalen Grat zwischen persönlichem Luxus und globaler Verantwortung auf satirische Weise auslotet. Mit seinem 36-minütigen Film „No More Pooltime“, der seine Premiere bei den 58. Internationalen Hofer Filmtagen feierte, eroberte der gebürtige Marxheimer nicht nur den Publikumspreis, sondern erregte auch große Aufmerksamkeit als Nachwuchsregisseur. Doch wie entsteht aus einer kleinen Idee ein erfolgreicher Film, der Wellen schlägt – und was treibt den lokalen Filmemacher an?

Mariana Silva Lindner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marxheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Filmtag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis