Bahnverkehr: Zahlreiche Agilis-Züge zwischen Donauwörth und Ulm fallen aus

Wegen kurzfristig angekündigter Bauarbeiten der DB InfraGO AG kommt es laut einer Pressemitteilung des Unternehmens Agilis in den kommenden Tagen im Zugverkehr zwischen Donauwörth und Ulm zu massiven Einschränkungen. In der Mitteilung heißt es: „Es fallen zahlreiche Agilis-Züge in diesem Bereich aus, bei den verkehrenden Zügen ist zudem mit teils erheblichen Verspätungen zu rechnen.“ Agilis habe einen Notfahrplan erstellt und einen Notverkehr mit Bussen eingerichtet. „Züge aus Richtung Ingolstadt wenden in Donauwörth. Fahrgäste, die weiter Richtung Günzburg und Ulm reisen wollen, werden gebeten dort umzusteigen.“ Die Beeinträchtigungen dauern voraussichtlich bis Sonntag, 5. Oktober. Die Fahrpläne dazu sind in den Auskunftsmedien hinterlegt und im Internet abrufbar unter www.agilis.de/abweichungen.

Ursache für die Beeinträchtigung sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG zwischen Augsburg und Günzburg, die nicht rechtzeitig fertiggestellt wurden. Deshalb und wegen anderer Baustellen im Südwesten werden zahlreiche Fern- und Güterzüge auf die eingleisige Strecke zwischen Donauwörth und Günzburg umgeleitet. Dies habe zur Folge, so Agilis, dass die Strecke überlastet wird und Regionalzüge dort ausfallen müssen oder verspätet verkehren. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt aktuell über die Verbindungen zu informieren. „Agilis setzt alles daran, die Reisenden trotzdem an ihr Ziel zu befördern. Wir bitten unsere Fahrgäste für die entstandenen Beeinträchtigungen um Verständnis und um Entschuldigung.“ (AZ)