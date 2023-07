Biogasanlage bei Mauren wird erweitert

Plus Die Biogasanlage nahe Mauren soll erweitert werden. Das hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen.

Bereits 2014 wurde westlich vom Harburger Stadtteil Mauren eine Biogasanlage errichtet. Diese soll nun erweitert werden. Ein entsprechender Antrag des Eigentümers lag dem Stadtrat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause vor.

Der Antrag sieht vor, einen Versorgungs- und Anschluss-Schacht, ein Betriebsgebäude für das Blockheizkraftwerk (BHKW)-Aggregat und ein Gärrestelager neu zu bauen. Das neue BHKW-Aggregat soll eine Leistung von 700 Kilowatt haben. Mit dem Gerät soll laut Antrag ein "flexibler Betrieb", also eine Stromgewinnung nach Bedarf, ermöglicht werden. Dafür werden die zwei bestehenden BHKW mit 135 Kilowatt und 210 Kilowatt stillgelegt.