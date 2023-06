Diese Gärten lassen sich beim Tag der offenen Gartentür bestaunen

Am Sonntag können Interessierte sich in der Region drei Gärten beim Tag der offenen Gartentür ansehen. Die drei Gärten in Mauren zeigen große Vielfalt.

Unterschiedlicher könnten sie wohl kaum sein, die drei Gärten, die man am Sonntag, 25. Juni, im Harburger Ortsteil Mauren besichtigen kann. Es ist Tag der offenen Gartentür in Schwaben und eine gute Gelegenheit zum Austauschen und Genießen für Gartenfreunde.

Einen ganz jungen Garten präsentiert Michaela Schön im Bürgermeister-Straß-Weg 6. Er liegt in einem Neubaugebiet, ist etwa 200 Quadratmeter groß. Keine Steinwüste, kein Gartenzaun, keine neue Hecke begrenzen das Grundstück. Sie sei eigentlich kein so richtiger Gartenfan, erzählt Michaela Schön. Aber es sei ihr wichtig, dass um das Haus Platz für Insekten ist. Entstanden ist ein Garten, der wenig Pflege bedarf und viele Insekten anlockt.

Tag der offenen Gartentür: Drei Gärten sind in Mauren zugänglich

Sie fühle sich manchmal wie eine Hotelfachfrau, schmunzelt Michaela Schön. „Wenn ich nach Hause komme, schau ich erst mal, wer neu eingecheckt und Niströhren gefüllt hat“. Es gibt einen Bereich für Erdhummeln, „Zimmer“ unter den Dachrinnen, einen Steinturm. Ihr Garten dürfe auch schon mal „außer Kontrolle geraten“, meint Michaela Schön. Das Konzept wurde mit einem befreundeten Landschaftsgärtner entwickelt. Bei der Gestaltung habe sie sich beraten lassen. Bienenfreundlichkeit müsse an oberster Stelle stehen. Deswegen wurden alte Materialien verwendet, um Nistplätze zu bauen und die Bepflanzung so gewählt, dass es immer irgendwo blüht.

Insektenfreundlich ist der Garten von Michaela Schön. Foto: Michaela Schön

Der älteste Garten, der in Mauren präsentiert wird, liegt versteckt und ist von außen nicht einsehbar. Die Tür öffnet Hannelore Angermeyer in der Reinbergstraße 2. Der Garten wurde vor 45 Jahren angelegt und ist etwa 400 Quadratmeter groß. Ob es ein Motto für den Garten gebe? „Es ist unser Wohnzimmer im Sommer“, antwortet Hannelore Angermeyer und wie ein Wohnzimmer ist er auch geschützt vor neugierigen Blicken. Es blüht überall, zurzeit sind es vor allem Rosen. Sie pflanze nur, was mehrjährig und winterhart ist, sagt Hannelore Angermeyer. Das reduziere die Arbeit erheblich, sie müsse jetzt nur noch pflegen, zum Beispiel die 20 Buchsbäume in Form schneiden. Weil es die Bäume schont, mache sie das in Handarbeit.

Das Ehepaar Angermeyer sammelt verschiedene Objekte im Garten

Wie sie auf die Gestaltungsideen gekommen sei? Sie sei im Kreisverband der Gartenbauvereine aktiv gewesen und habe so viele sehr unterschiedliche Anlagen kennengelernt. Eine beruhigende Wirkung hat das Plätschern des Zulaufs in den Gartenteich, der fast vollständig von Seerosen bedeckt ist. Am Abend bringen Solarlampen und Kerzen den Garten zum Leuchten. Dann werden Hannelore Angermeyer und ihr Ehemann wohl auch Gelegenheit finden, ihren idyllischen Garten zu genießen.

Lesen Sie dazu auch

Hannelore Angermeyer hat viele Rosen in ihrem Garten angepflanzt. Foto: Gitte Händel

Nicht verwandt sind Friedrich und Claudia Angermeyer, die aber auch ihren Garten zeigen. Sie sagen übereinstimmend: "Wir können einfach nichts wegwerfen." Was das mit Gartengestaltung zu tun hat, kann man in ihrem Garten betrachten: Man erreicht ihn, wenn man in Mauren Richtung Schaffhausen fährt und am Ortsende links abbiegt. Begrüßt wird man auf dem 1000 Quadratmeter großen Areal mit dem Spruch „Es muss nicht alles sinnvoll sein“. Er ziert eine Holzhütte, die bereits verdeutlicht, was es heißt, nichts wegwerfen zu können: Dort sammelt das Ehepaar Angermeyer alte Arbeitsgeräte aus der Landwirtschaft.

Die Gärten sind von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Die Mauer, die den Garten einfasst, besteht aus alten Ziegelsteinen, die beim Abriss von Häusern gesichert werden. Der Garten selbst besteht aus vielen kleinen Inseln, die in sich geschlossen gestaltet sind, etwa mit Pflanzen und Objekten, zu denen die beiden immer eine Geschichte erzählen können. Ein Gesamtkonzept habe der Garten nicht, meint Claudia Angermeyer. Ihr fällt etwas ein, dann entwickelt sie die Idee mit ihrem Mann weiter und irgendwann werde sie dann umgesetzt. Ob der Garten viel Arbeit mache? „Nein, er ist doch unser Hobby“.

Die Gärten sind am Sonntag, 25. Juni, von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit kann man sich auch mit Deftigem, Süßem und Getränken stärken, das Angebot baut der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Mauren im Gemeindehaus in der Ortsmitte auf.