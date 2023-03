Karl Hertle ist jetzt Ehrenschützenmeister

Der Schützenverein in Mauren würdigt den früheren Vorsitzenden sowie zwei weitere Mitglieder.

Der Schützenverein Zur Linde Mauren hat Karl Hertle eine besondere Auszeichnung zuteilwerden lassen. Bei der Generalversammlung beschlossen die Mitglieder einstimmig, den langjährigen Vorsitzenden zum Ehrenschützenmeister zu ernennen.

Hertle kann auf eine lange Zeit als Funktionär zurückblicken, war er doch bereits seit den 1970er Jahren im Vorstand aktiv. Er nahm im Laufe der Zeit verschiedene Posten ein. So startete Karl als 2. Sportwart, wurde dann Sportwart, später 2. Schützenmeister und von 1994 an führte er schließlich den Verein. Dieses Amt übte er bis 2006 mit voller Hingabe aus.

Nach der Schließung der Vereinsgaststätte 1990 war er zusammen mit dem damaligen Schützenmeister Johann Rappl der Hauptmotor beim Bau des neuen Schützenheims. Ein weiterer Höhepunkt dürfte das Fest anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Vereins 2003 gewesen sein. Bis zum heutigen Tag unterstützt Hertle den Verein mit Rat und Tat. Für all dies dankte Schützenmeisterin Silvia Angermeyer-Niering beim Ehrenschützenmeister.

Sebastiani-Orden in Groß-Gold für Johann Burgetsmeier

Den goldenen Sebastiani-Orden erhielt Zweiter Schützenmeister Reinhold Fürnrohr für sein Wirken im Verein. Unter anderem ist er nahezu drei Jahrzehnte in Wirtschaftsteam, für die Belange um das Schützenheim und den Schießsport tätig. Johann Burgetsmeier ist Schützenheimwirt von der ersten Stunde an und stellvertretender Kassier seit über 30 Jahren. Für den unermüdlichen Einsatz wurde er mit dem Sebastiani-Orden in Groß-Gold gewürdigt. (AZ)