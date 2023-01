Mauren

15:13 Uhr

Olympiasieger auf Dorflauf-Tour: Dieter Baumann startet in Mauren

Plus Beim Dreikönigslauf in Mauren mischt sich der einstige Weltklasse-Athlet unter die Hobbysportler. Was der Grund dafür ist und was der Tübinger inzwischen macht.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Als Alexander Funk, Mitorganisator des Dreikönigslaufs in Mauren, kürzlich in seine E-Mails schaute, traute er seinen Augen kaum. Für das Rennen meldete sich ein gewisser Dieter Baumann an, Jahrgang 1965, LAV Stadtwerke Tübingen. Kann es sein, dass es sich um jenen Leichtathleten handelt, der vor allem in den 1980er und 1990er Jahren mit sensationellen Erfolgen deutsche Sportgeschichte schrieb? Funk ging auf Nummer sicher und schrieb zurück: "Ich habe einfach gefragt, ob er es wirklich ist." Der Funktionär des SV Mauren täuschte sich nicht. Am Dreikönigstag fährt der 57-Jährige, der 1992 mit seinem Olympiasieg über 5000 Meter in Barcelona die ganze Nation verzückte, mit einem knallroten älteren japanischen Kleinwagen auf dem Parkplatz am Sportheim des SVM vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen