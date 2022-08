Reh läuft zwischen Mauren und Ebermergen gegen Motorrad

Ein 63-Jähriger ist mit seinem Motorrad zwischen Mauren und Ebermergen unterwegs. Plötzlich hat er eine unliebsame Begegnung mit einem Wildtier.

Ein 63-jähriger Harburger ist am Montag um 21.15 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Ortsverbindungsstraße Mauren in Richtung Ebermergen unterwegs gewesen. Auf Höhe der Abzweigung zu den Reismühlen lief laut Polizei ein kreuzendes Reh gegen das Zweirad. Der Mann konnte einen Sturz geistesgegenwärtig verhindern. An dem Fahrzeug entstand durch den Anprall ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das Rehwild sprang verletzt davon. Beamte der Donauwörther Inspektion informierten den zuständigen Jagdpächter zur Nachsuche. (AZ)