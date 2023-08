Rettungswagen stößt bei Wildunfall mit Reh zusammen

Auf der Kreisstraße zwischen Oppertshofen und Mauren passiert nachts ein Unfall, an dem ein Rettungswagen beteiligt ist.

Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße zwischen Oppertshofen und Mauren sind am Mittwoch kurz vor Mitternacht ein Rettungswagen und ein Reh zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Fahrzeug des Roten Kreuzes um etwa 23.45 Uhr auf der Rückfahrt von einem Einsatz. Kurz vor dem Ende des Waldstücks nahe Mauren kreuzte unvermittelt ein Reh von rechts die Fahrbahn. Dieses erfasste der Rettungswagen frontal.

Die Notfallsanitäter blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand an Front und Unterboden ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1500 Euro. Das Reh war nach dem Anprall sofort tot. (AZ)