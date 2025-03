Mehr Wiesenbrüter in der Region: Warum Naturschützer die Landwirte loben

Früher waren sie allgegenwärtig: Kiebitze. Quasi auf jedem Feld waren sie ausfindig zu machen, auch in unserer Region. Doch in den vergangenen Jahrzehnten nahm deren Zahl massiv ab, heute braucht es etwas Glück, um einen zu entdecken. So wie bei vielen Wiesenbrütern. Doch in den vergangenen Jahren ist deren Zahl wieder gestiegen. Eine Trendwende ist erreicht, wie Achim Raab vom Bund Naturschutz Donau-Ries sagt. Woran das liegt - und warum die Naturschützer viel Lob für Landwirte übrig haben.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bund Naturschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis