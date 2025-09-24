Mehrere hundert Euro Schaden: Erneut Dieseldiebstahl in Bäumenheim

Unbekannte Täter haben in Bäumenheim Diesel aus einem Sattelzug gestohlen. Der 40-jährige Lkw-Fahrer stellte das Fahrzeug der Marke Mercedes zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, vor einem Industriebetrieb in der Fendtstraße ab. Dort entwendeten der oder die Täter aus dem abgesperrten Tank laut Polizei rund 500 Liter Diesel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Wie erst jetzt angezeigt wurde, kam es bereits am Mittwoch, 10. September, an selber Stelle zu einem weiteren Dieseldiebstahl. Ebenfalls unbekannte Täter pumpten am frühen Morgen aus einem Lkw rund 400 Liter Diesel ab. Der Schaden hier wird auf etwa 500 Euro geschätzt. In beiden Fällen nahmen Polizeibeamte strafrechtliche Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)