Mehrere Streifenwagen rücken aus: Schlägerei in Wohnheim in Riedlingen

Nach mehreren Notrufen über eine Schlägerei sind am Donnerstag gegen 16.35 Uhr mehrere Polizeistreifen zu einem Wohnheim in Riedlingen ausgerückt. 15 Personen prügelten sich in der Unterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße.

Dort hatte sich ein verbaler Streit zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen entwickelt. Unter anderem kam es laut Polizei zu mehreren Schlägen ins Gesicht. Eine Rettungsdienstbesatzung war zur medizinischen Behandlung vor Ort. Zudem wurde den Erkenntnissen zufolge ein Sicherheitsdienstmitarbeiter massiv bedroht. Die Beamten trennten die Streitparteien und nahmen Strafanzeigen wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung sowie Bedrohung auf. (AZ)