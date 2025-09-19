Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Mehrere Streifenwagen rücken aus: Schlägerei in Wohnheim in Riedlingen

Riedlingen

Mehrere Streifenwagen rücken aus: Schlägerei in Wohnheim in Riedlingen

Mehr als ein Dutzend Personen prügeln in der Unterkunft aufeinander ein. Polizisten müssen die Parteien trennen. Es kommt zu massiven Drohungen.
    • |
    • |
    • |
    In einem Riedlinger Wohnheim kam es zu einer Schlägerei.
    In einem Riedlinger Wohnheim kam es zu einer Schlägerei. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Nach mehreren Notrufen über eine Schlägerei sind am Donnerstag gegen 16.35 Uhr mehrere Polizeistreifen zu einem Wohnheim in Riedlingen ausgerückt. 15 Personen prügelten sich in der Unterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße.

    Dort hatte sich ein verbaler Streit zu mehreren tätlichen Auseinandersetzungen entwickelt. Unter anderem kam es laut Polizei zu mehreren Schlägen ins Gesicht. Eine Rettungsdienstbesatzung war zur medizinischen Behandlung vor Ort. Zudem wurde den Erkenntnissen zufolge ein Sicherheitsdienstmitarbeiter massiv bedroht. Die Beamten trennten die Streitparteien und nahmen Strafanzeigen wegen Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung sowie Bedrohung auf. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden