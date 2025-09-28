Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Riedlinger Wohnheim

Mehrere Personen haben am Samstag in einer Unterkunft in Riedlingen aufeinander eingeprügelt. Gegen 20.30 Uhr gerieten mehrere Bewohner des Wohnheims in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in einen Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug laut Polizei zunächst ein 25-Jähriger mit einem Brotzeitbrett einem 29-Jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch einen Cut am Nasenbein.

Im weiteren Verlauf kamen weitere Bewohner zu der Auseinandersetzung hinzu. Daraus resultieren zwei weitere Leichtverletzte im Alter von 15 und 28 Jahren. Zwei der Beteiligten wurden zur Wundversorgung in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)