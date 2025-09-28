Icon Menü
Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Riedlinger Wohnheim

Riedlingen

Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Riedlinger Wohnheim

In der Gemeinschaftsunterkunft prügeln mehrere Bewohner aufeinander ein. Auslöser ist wohl der Schlag mit einem Brotzeitbrett.
    Mehrere Personen prügelten in einem Wohnheim in Riedlingen aufeinander ein.
    Mehrere Personen prügelten in einem Wohnheim in Riedlingen aufeinander ein. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Mehrere Personen haben am Samstag in einer Unterkunft in Riedlingen aufeinander eingeprügelt. Gegen 20.30 Uhr gerieten mehrere Bewohner des Wohnheims in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in einen Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug laut Polizei zunächst ein 25-Jähriger mit einem Brotzeitbrett einem 29-Jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt dadurch einen Cut am Nasenbein.

    Im weiteren Verlauf kamen weitere Bewohner zu der Auseinandersetzung hinzu. Daraus resultieren zwei weitere Leichtverletzte im Alter von 15 und 28 Jahren. Zwei der Beteiligten wurden zur Wundversorgung in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (AZ)

