Mehrere zehntausend Euro Schaden nach Brand beim TC Donauwörth

Beim Brand am Freitagnachmittag im Vereinsheim des TC Donauwörth gibt es nun nähere Informationen zur Ursache und Schadenshöhe. Gegen 17 Uhr war in dem Gebäude in der Sallingerstraße ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei kommt eine in der Küche stehende Fritteuse als Brandursache in Betracht. Aufgrund der Hitzeentwicklung schmorte die Wand hinter dem Gerät an und es entwickelte sich ein Schwelbrand. Auch mehrere hinter der Wand liegende Holzbalken schmorten durch. Die Feuerwehr war im Einsatz.

An dem Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 40.000 Euro. Die Schadenshöhe beim Inventar beträgt rund 5000 Euro. Verletzte gab es keine. (AZ)