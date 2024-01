Landkreis Donau-Ries

Wirte schimpfen über Mehrwertsteuer: "Es ist schlimmer als während Corona"

Die erhöhte Mehrwertsteuer sorgt für steigende Preise in den Gaststätten im Kreis Donau-Ries.

Plus Im Januar verändern sich in Restaurants die Speisekarten: Die Preise für Schnitzel, Pizza und Co. steigen. Das sind die Sorgen der Wirte im Kreis Donau-Ries.

"Spaß macht's keinen mehr." Das ist das Fazit von Sebastian Bürger, Geschäftsführer des Land-Steakhauses in Marxheim. Damit meint er nicht seinen Beruf, denn das Bewirten der Gäste und die Ausrichtung von Familienfeiern machen ihm nach wie vor großen Spaß. Doch die Rückkehr der Mehrwertsteuer in der Gastronomie von sieben auf 19 Prozent zum Jahreswechsel bereitet ihm Kopfzerbrechen. Und nicht nur ihm: Im ganzen Landkreis mussten die Gastronomen die zusätzlichen zwölf Prozent auf die Preise aufschlagen und machen sich nun die größten Sorgen. Werden die Gäste trotzdem kommen?

Josef Meyer leitet das Hotel Meerfräulein in Wemding. Eine andere Wahl, als die zwölf Prozent auf die Speisekarte abzuwälzen, sei ihm nicht geblieben, sagt er: "Wir haben vorher schon hart kalkuliert und waren preislich im unteren Mittelfeld angesiedelt. Die zwölf Prozent könnten wir jetzt nicht mehr schlucken." So kostet beispielsweise ein Zwiebelrostbraten statt 19,90 jetzt 22,90 Euro, der Preis für einen gemischten Salat ist von 5,60 auf 5,90 Euro gestiegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

