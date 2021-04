Debatte um Tanzhaus-Abriss: Keine Zeit für Grabenkämpfe

Das Donauwörther Tanzhaus soll abgerissen werden. Doch mit der Abstimmung des Stadtrats wollen sich viele nicht abfinden. Wichtig ist jetzt: Eine Lösung zu finden.

Wie man das künftige Prozedere rund ums Donauwörther Tanzhaus auch nennen mag – ohne eine Einbindung der Bürger dieser Stadt darf es nicht ablaufen. Ob es dafür nun allerdings ein Bürgerbegehren braucht, das sei dahingestellt.

Denn tatsächlich ist bereits viel Zeit verstrichen – und das zentrale städtische Veranstaltungsgebäude vegetiert, oder besser gesagt: verrottet, noch immer vor sich hin. Nun ja, Corona hat das Tanzhaus wieder etwas belebt, so absurd das klingt. Denn nun finden wenigstens Stadtratssitzungen in dem einst prächtigen, aber in die Jahre gekommenen Saal statt.

Hilft ein Bürgerbegehren im Streit um das Tanzhaus in Donauwörth?

Bürgerbeteiligung kann auch anders aussehen. Beispiele gab es in den vergangenen Jahren vielerorts, in Donauwörth zuletzt bei der Planung des neuen Alfred-Delp-Quartiers. Jene „Bürgerwerkstätten“ haben stets die Interessierten angezogen, ohne dass die Fronten der Meinungsblöcke all zu unsachlich aufeinanderprallen mussten. Im gemeinsamen Erarbeiten liegt eben doch viel konstruktives, kreatives Potenzial. Solche sachbezogenen Wege der Integration der Bürger braucht eine städtische Gemeinschaft.

Ob ein klassisches Bürgerbegehren mit der bloßen Frage „Sanierung oder Neubau?“ ausreicht und zu diesem Zeitpunkt – nach zwei Beschlüssen – sinnvoll wäre, darüber kann trefflich gestritten werden. Doch echter, spaltender Streit wäre in diesem Zusammenhang und in dieser ohnehin schwierigen Zeit eigentlich alles andere als wünschenswert.

